publié le 15/09/2019 à 08:12

Invitée de l'émission On n'est pas couché, samedi 14 septembre, Ségolène Royal, ancienne candidate aux présidentielles 2007 et ancienne ministre de l'Écologie, est revenue sur l'action de Greta Thunberg pour l'environnement.

"Je la trouve formidable" et "extrêmement brillante", s'est-elle exclamée. "Je trouve scandaleux les attaques qui sont dirigées contre elle même pas certains intellectuels", a-t-elle ajouté. Selon l'ancienne ministre, "ce que ne supporte pas un certain nombre d'adultes c'est qu'elle soit très jeune (16 ans) et qu'elle sache parfaitement ce qu'elle dit. (...) On la tacle soi-disant de lire des choses qu'on lui a préparé, pas du tout", affirme-t-elle.

"C'est comme des parents qui ne tolèrent pas que leurs enfants leur disent leur quatre vérités. Elle vient, elle dit ses quatre vérités, elle arrive à soulever des lycéens à travers la terre entière", constate Ségolène Royal



"C'est extraordinaire de voir des jeunes s'engager au lieu d'être toute la journée sur leurs portables. C'est extraordinaire de voir des jeunes passer du temps à se mobiliser pour l'avenir de la planète, c'est-à-dire pour leur avenir à eux et pour celui de leurs enfants", a conclu l'ancienne ministre.