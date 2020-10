publié le 17/10/2020 à 14:00

Les émissions télévisées sont elles aussi bousculées par l'annonce du couvre-feu. Le talk-show On est en direct de Laurent Ruquier devient dès samedi 17 octobre On est presque en direct. Diffusée à partir de 23h25 sur France 2, l'émission aura été tournée un peu plus tôt dans la journée, dans les conditions du direct.

Ce samedi, Laurent Ruquier recevra toute l'équipe Dix pour cent. Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère et Dominique Besnehard viendront parler de la nouvelle et quatrième saison de la série, diffusée à partir du mercredi 21 octobre prochain sur France 2. L'animateur accueillera ensuite l'humoriste Mathieu Madénian, de retour sur les planches avec Un spectacle familial.

Pour conclure, la chanteuse américaine Melody Gardot viendra présenter son nouvel album dont la sortie est prévue pour le 23 octobre prochain.