publié le 25/09/2020

Ambiance de club de jazz à l'image de l'émission, RTL vous dévoile en avant première le générique de la nouvelle émission présentée par Laurent Ruquier : On est en direct. Fini On n'est pas Couché, l'animateur débarque ce samedi 26 septembre sur France 2 avec une nouvelle formule, une nouvelle équipe et un nouveau générique.

Terminé les éternels chroniqueurs "snipers". "C'est une autre émission, une autre production, une autre époque", a insisté Laurent Ruquier sur RTL. Pour ce nouveau générique qu'RTL vous fait découvrir en avant-première, c'est une ambiance très jazz, rythmée, pour coller avec l'esprit du direct.

Pour ce qui est des premiers invités de l'émission, Laurent Ruquier a dévoilé quelques noms : "Bernard Campan et Isabelle Carré, qui sortiront du théâtre de la renaissance" ou encore le chanteur Pierpoljack.

