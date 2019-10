Thibault de Montalembert et Francis Lombrail "En garde à vue"

publié le 22/10/2019 à 13:00

Depuis plus d'un mois, le Théâtre Hébertot propose une pièce policière intitulée En garde à vue. Il s'agit de l'adaptation de Brainwash, un roman du Britannique John Wainwright publié en 1979. Cette oeuvre avait connu une version cinématographique en 1981 grâce à Claude Miller et dans laquelle Lino Ventura, Michel Serrault ou encore Romy Schneider se partageaient l'affiche.

Cette adaptation théâtrale est signée Francis Lombrail - que l'on retrouve aussi au casting de la pièce - et Frédéric Bouchet. Pour porter le spectacle, les deux hommes ont fait appel à Thibault de Montalembert (Dix pour cent), Marianne Basler (nommée pour le Molière de la meilleure comédienne dans Trahison) et Wladimir Yordanoff (Molière du meilleur acteur dans Qui a peur de Virginia Woolf). Les comédiens s'engagent dans un bras de fer d’une incroyable intensité, mêlé à un suspense haletant. En garde à vue est un thriller maîtrisé et au climat enivrant, dans la veine de 12 hommes en colère.

"En garde à vue", actuellement au Théâtre Hébertot à Paris

L'histoire : Pendant le réveillon de Noël, Monsieur Bergerot (Thibault de Montalembert), maire d’une petite ville, est convoqué au commissariat pour être entendu dans des affaires de viols et de meurtres de trois jeunes filles. D’abord simple témoin, il devient le principal suspect aux yeux du commissaire Toulouse (Wladimir Yordanoff) et de l’inspecteur Berthil (Francis Lombrail). Sa femme (Marianne Basler) l’accable alors qu’il encourt la peine de mort…

Découvrez la bande-annonce de la pièce ci-dessous...

> "En garde à vue" - Bande-annonce

En garde à vue, adapté par Francis Lombrail et Frédéric Bouchet, actuellement au Théâtre Hébertot (Paris 17). Représentations du mardi au samedi à 21h. Matinée le dimanche à 15h30.



