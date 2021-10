Cyril Hanouna sur RTL : "Dieudonné, je ne peux plus l'inviter"

Cet humoriste que Cyril Hanouna ne peut plus inviter

L'émission Touche Pas à Mon Poste a pour habitude de n'avoir aucune limite concernant ses invités. Récemment, un trafiquant de drogue marseillais se trouvait sur le plateau afin de réagir à la visite d'Emmanuel Macron dans la cité phocéenne. Mais l'émission n'a pas toujours suivi cette philosophie.

"J'avais dit un jour que je ne recevrai jamais Marine Le Pen ou Eric Zemmour. Aujourd'hui, j'ai bougé, j'ai changé d'avis", confie Cyril Hanouna, invité sur RTL ce mardi 5 octobre. "Je n'étais pas du tout armé pour les recevoir, l'équipe autour de moi n'était pas armée pour les recevoir. Aujourd'hui, j'ai une batterie de personnes qui peuvent être en contradiction avec eux. (…) J'ai changé parce que je préfère les mettre en face de leurs contradictions plutôt que les laisser s'exprimer sur les réseaux sociaux".

Il subsiste toutefois une limite, le comédien Dieudonné. "Il y en a un qui est passé complètement de l'autre côté et qui a eu des propos inadmissibles, c'est Dieudonné. C'est trop tard, je ne peux plus l'inviter. Il a eu des propos antisémites, sur l'histoire qui me dérangent fortement", confie le présentateur.