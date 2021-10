Cyril Hanouna explique sur RTL pourquoi il n'est pas (encore) vacciné

"Moi aussi j'ai peur, je m'interroge. Je ne me suis pas fait vacciner avant l'été, pourquoi m'injecter quelques chose dans le corps et prendre un risque alors que tout va bien pour moi ? Pour faire repartir l'économie française ? Ce n'est pas un vacciné de plus ou de moins qui va assurer ou planter la relance", affirme dans son livre Ce que les Français m’ont dit Cyril Hanouna, invité de RTL ce mardi 5 octobre, concernant son refus de se faire vacciner.

Le présentateur vedette explique ses motivations : "Je suis pour la vaccination mais j'écoute quand même les antivax. J'ai très peur de tout ça, mon père en plus est médecin. Mais je sais que je vais faire vacciner", assure Cyril Hanouna. "Je ne sais pas encore quand mais je sais que je vais me faire vacciner".

"Je pense qu'il faut écouter les gens qui ont peur, plein de gens se posent des questions", relance-t-il. "Là on parle d'une vaccination pour les plus de 12 ans. Il y a plein de parents qui ont peur de faire vacciner leur enfant, je peux les comprendre. Il faut arrêter des les 'cornériser', il faut arrêter de dire que ces gens sont des hurluberlus, des complotistes… Il y a des gens qui sont anti-passe sanitaire et qui ne sont pas complotistes. Ce sont juste des gens qui se posent des questions et qui ont peur", nuance Cyril Hanouna.