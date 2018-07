NRJ 12 va lancer un concours de danse basé sur le jeu vidéo "Just Dance"

publié le 30/10/2017 à 15:46

NRJ 12 va se lancer dans le concours de danse. Si la chaîne de la TNT n'a pas les moyens de produire Danse avec les stars, elle a opté pour une formule bien moins coûteuse et surtout adapté à son jeune public. En effet, NRJ 12 diffusera un concours de danse basé sur l'e-sport et un jeu bien connu : Just Dance.



Il s'agira de la finale française de la Just Dance World Cup, qui aura lieu en novembre et que diffusera donc la chaîne, selon une information du Parisien. Le concours sera présenté par deux visages de la chaîne, Ayem Nour et Benoît Dubois, présentateur et présentatrice du Mad Mag, et un jury sera chargé de noter les performances des compétiteurs et compétitrices sélectionnés en ligne durant l'été.

Brahim Zaibat, qui a dansé pour Madonna et dont les performances ont été remarquées dans Danse avec les stars, Natoo, célèbre youtubeuse et Mehdi Kerkouche, chorégraphe de Christine and The Queens composeront le jury.

Côté danses, il faudra se déhancher sur des chansons présélectionnées. Single Ladies (Beyoncé), Don't Stop me Now (Queen) ou encore Hips Don't Lie (Shakira) feront partie des tubes qui serviront à départager les concurrents via le jeu culte Just dance.