publié le 10/06/2017 à 23:03

Shakira est sans aucun doute la grande star de la finale de The Voice 2017. Après Katy Perry pour la demi-finale, la star colombienne est l'invitée d'honneur ce 10 juin dans le télé-crochet musical. Connue pour ses titres Whenever Wherever, mais aussi Hips Don't Lie, Shakira n'a pas failli à sa réputation avec sa performance dans The Voice. Le public n'a pas arrêté d'applaudir et de danser, tout les comme les coachs Mika, Zazie, Florent Pagny et Matt Pokora.



Shakira a d'abord interprété son titre Comme moi en duo avec Black M, accompagnés de Lucie. La jeune femme a d'ailleurs été félicitée par la star à la fin du show. Shakira est une habituée de la compétition The Voice. Elle a en effet été coach dans la version américaine de l'émission dans les saisons 4 et 7.