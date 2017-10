J'ai appris à danser comme Beyoncé (ou presque)

publié le 16/10/2017 à 07:13

Beyoncé dans un trio endiablé en train de chanter à quel point elle n'a besoin de personne (en Harley Davidson) et encore moins d'un homme qui ne l'aime pas à la hauteur de sa personnalité, ça vous dit quelque chose ?



Oui, vous l'avez bien sûr reconnu, il s'agit du clip Single Ladies (Put a Ring on It), dévoilé en 2009 par la chanteuse américaine. Dansant dans un studio à la lumière capricieuse, Queen Bey a marqué tous les esprits cette année-là avec une chorégraphie on ne peut plus sensuelle et girl power.

Cette vidéo est entrée au panthéon de la danse, au même titre que la Macarena et le Asereje des Las Ketchup ; le swag de Beyoncé en plus. Pour donner à chacun et chacune l'occasion de se mettre dans la peau de la chanteuse, le centre d'art et de danse Éléphant Paname, situé dans le 2ème arrondissement de Paris, a mis en place un stage chorégraphique intitulé "Dansez comme Beyoncé".

> Beyoncé - Single Ladies (Put a Ring on It) Date : 11/10/2017

La promesse est simple : en deux heures, vous aurez revisité tous les principaux pas de la chorégraphie de Single Ladies grâce à l'expertise de l'explosive danseuse et professeure Steffi Session. On a testé pour vous une séance express de 30 minutes dans la peau de Beyoncé (ou presque).

Il va falloir la jouer sexy Partager la citation





Quelques minutes d'échauffements pour commencer cette séance. Steffi Session attaque d'emblée avec des déhanchés. La tonalité est lancée : il va falloir la jouer sexy.



Fringuée d'un leggings, d'une paire de basket et d'un t-shirt ample qui descend presque aux genoux, on se dit que la tenue n'est peut-être pas des plus flatteuses pour se mettre dans l'ambiance. Peut-être aurait-on été plus à l'aise en justaucorps ?

Des pas toujours plus beyonesques

Regardez donc la prof avec ses jolis talons au bout des pieds. Elle a la Beyoncé attitude dans la peau. À peine le temps d'essayer de l'imiter (en vain) que la voilà partie sur une autre série de pas toujours plus beyonesques.



La température monte dans le studio de l'Éléphant Paname lorsqu'on s'attarde enfin sur les premières mesures de Singles Ladies. Objectivement, les enchaînements ne sont pas si compliqués. Mais l'équation (choré + rythme + coordination) x (confiance en soi - peur du ridicule) = beaucoup trop d'éléments à gérer en même temps pour ne serait-ce qu'avoir 1/1000ème de la présence d'une Beyoncé.

Le pouvoir d'être soi

Heureusement, Steffi s'enthousiasme pour trois et encourage ses élèves d'un immense sourire et d'exclamations d'approbation dans son franglais authentique. Elle nous encourage à chanter avec elle et Beyoncé. On s'y croirait. Enfin presque.



Entre deux refrains, on se rend compte qu'autant de lâcher prise dans la sensualité d'une choré demande un sacré boulot (sur soi notamment). Disons qu'en trente petites minutes de démonstration on est loin de s'aligner au niveau de Beyoncé et de prétendre à pouvoir partir en tournée super-mondiale avec elle pour les 14 prochains mois. Deux heures en plus n'y changerait probablement rien.



Mais on arrive à comprendre quelque chose de beaucoup plus important : pourquoi onduler son corps de cette manière peut être révélateur d'un certain pouvoir. On ne parle pas de séduction ici, mais de quelque chose d'autrement plus puissant : la fierté d'être soi, d'être bien dans son enveloppe corporelle et de revendiquer sa sexualité sans aucune peur d'être jugée. Et ce n'est pas Beyoncé, l'une des artistes les plus influentes au monde, qui nous dira le contraire.

Éléphant Paname, 10 rue Volney, 75002 Paris

"Dansez comme Beyoncé" : 2 heures de stage chorégraphique les dimanches. Pour plus d'informations, consultez le site internet d'Éléphant Paname.