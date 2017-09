Ayem Nour cambriolée pour 1,5 million d'euros de bijoux et produits de luxe

publié le 15/09/2017 à 01:59

Ayem Nour, à son tour victime d'un cambriolage. Selon les informations du magazine Le Point jeudi, l'ancienne candidate de "Secret Story", et présentatrice de la chaîne NRJ12, s'est fait dérober plusieurs bijoux et sacs à main de luxe chez elle. Une première estimation chiffre à 1,5 million d'euros le préjudice subi.



Les malfrats se seraient introduits dans l'appartement parisien d'Ayem Nour, situé dans le 16e arrondissement, mercredi en fin d'après-midi ou en début de soirée. Selon Le Point, ils ont escaladé la façade de l'immeuble au moyen d'une échelle et ont réussi à forcer une fenêtre afin de pénétrer dans l'appartement. Ils se sont emparés de bijoux et de sacs de grandes marques puis ont quitté les lieux. La star de télé-réalité n'a pu que constater les faits lors de son retour chez elle, vers une heure du matin jeudi.

Une enquête a été ouverte qui a été confiée à la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire de Paris.