Brahim Zaibat devra verser 3.000 euros à Jean-Marie Le Pen pour un selfie

et AFP

publié le 12/07/2017 à 08:38

C'est un selfie qui va coûter cher à Brahim Zaibat. La cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation du danseur qui avait publié en décembre 2015, à la veille du second tour des régionales, un "selfie" avec Jean-Marie Le Pen endormi devant lui dans un avion, selon une décision consultée par l'AFP. D'un euro en première instance, la cour a porté à 3.000 euros les dommages et intérêts provisionnels que Brahim Zaibat devra verser au président d'honneur du Front national, pour atteinte à la vie privée et au droit à l'image.



Le 12 décembre 2015, le danseur avait publié sur les réseaux sociaux une photo le montrant avec le cofondateur du Front national endormi dans un avion, bouche légèrement ouverte, accompagnée du commentaire : "Mettez les KO demain en allant tous voter. Pour préserver notre France fraternelle !!!"

Ce "selfie" a été réalisé deux ans plus tôt par Brahim Zaibat alors qu'il se trouvait juste derrière Jean-Marie Le Pen sur un vol Paris-Nice, le surprenant en pleine sieste. Un moment qui relève de l'intimité de la vie privée, a jugé la cour d'appel de Paris le 7 juillet, "le sommeil étant, à l'évidence, un moment de relâchement et d'abandon personnel".