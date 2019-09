Netflix disponible sur Canal+ : prix, date, séries... Ce qui va changer pour les abonnés

publié le 16/09/2019 à 17:51

C'est une grande nouvelle pour les fidèles de Canal + et de Netflix. À partir du 15 octobre 2019, les abonnés de Canal+ qui souscriront au pack Ciné/Série auront accès dans un même abonnement à Netflix et à la chaîne premium Canal +. Une annonce relayée ce 16 septembre 2019 dans un communiqué officiel du groupe Canal+.

Ce pack exclusif de 15 euros/mois comme offre de lancement comprendra l'offre Netflix Standard pour deux écrans et 20 chaînes de cinéma et séries (dont OCS et FOX) déjà présentes dans le pack Ciné/Série de Canal+.

Cela concerne d'abord la France, avant de s'étendre sur les territoires opérés par le groupe Canal+, comme la Pologne. "Il est essentiel pour Canal+ de pouvoir proposer Netflix à ses abonnés", a souligné Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+.

Canal+ offre une proposition tout-en-un

Cette offre va sans doute éviter à certains utilisateurs de sacrifier leur abonnement Canal+ pour un abonnement Netflix qui serait plus attractif avec ce partenariat. Netflix gagne de son côté des abonnés qui regarderont ses contenus. Canal+ offre une proposition tout-en-un attractive dans un paysage de plus en plus complexe.

Jusqu'à présent, un abonné Canal+ payait la chaîne cryptée 19,99 euros/mois et ajoutait 10 euros/mois pour avoir le pack Ciné/Séries. Désormais, ce pack sera de 15 euros/mois et la totalité de l'offre Netflix sera ajoutée.



Soit une économie de 5 à 10 euros/mois pour les consommateurs qui souhaiteraient avoir l'offre la plus vaste possible. Cependant, il faudra que les abonnés s'acquittent de 35 euros/mois environ chez Canal, alors que l'accès au catalogue seul de Netflix coûte entre 8 euros/mois à 16 euros/mois.

Du "Bureau des Légendes" à "La Casa de Papel"

Les séries Netflix de Stranger Things à Friends seront "mises en avant" chez les abonnés Canal+, qui en cliquant sur les programmes accéderont directement à Netflix. Vous pourrez donc ainsi regarder La Casa de Papel, mais aussi Le Bureau des Légendes, ou encore découvrir Marianne, la nouvelle série française qui vous fera frissonner.



"D'une chaîne linéaire, nous nous transformons en une plateforme", explique Maxime Saada en précisant que la moitié des abonnés de Canal+ regarde des programmes de rattrapage.



Avant l'arrivée de Salto, l'autre plateforme de TF1, France TV et M6, et les géants Apple et Disney, sans compter sur la montée en puissance d'Amazon, le néo-téléspectateur va devenir une proie de plus en plus difficile à capter et les offres groupées de Canal+/Netflix pourraient bien faire jurisprudence pour simplifier l'expérience utilisateur. Encore faut-il que les consommateurs soient prêts à mettre la main à la poche.