"The Witcher", "The Crown" ou "You" seront à l'honneur en fin d'année 2019

publié le 12/09/2019 à 12:41

C'est le message qui ne devait pas partir sur les réseaux sociaux et pourtant... Le compte officiel de Netflix aux Pays-Bas a révélé par erreur les dates de sortie de plusieurs séries et saisons très attendues par les fans.

La date de sortie de la série The Witcher, cette saga de fantasy qui se veut le nouveau Game of Thrones avec Henry Cavill (The Tudors, Man of Steel) à l'affiche, était encore un vrai mystère. Les spécialistes sentaient bien que la série serait diffusée en fin d'année 2019 puisque les premiers extraits et le trailer avaient été dévoilés au Comic Con de San Diego en juillet de cette année. D'après le décompte du message de Netflix, The Witcher devrait donc arriver sur la plateforme de streaming le 17 décembre 2019.

"L'attente arrive bientôt à son terme, plus que quelques dodos avant l'arrivée de ces séries, expliquait le message Facebook désormais supprimé.

Marianne : 2 [soit le 13 septembre]

The Politician : 16 [soit le 27 septembre]

Peaky Blinders (saison 5) : 23 [soit le 4 octobre]

El Camino: A Breaking Bad Movie : 30 [soit le 11 octobre]

Toon (saison 1 et 2) : 37 [soit le 18 octobre]

Atypical (saison 3) : 51 [soit le 1er novembre]

End of The Fucking World (saison 2) : 58 [soit le 8 novembre]

The Crown (saison 3) : 67 [soit le 17 novembre]

The Witcher : 97 [soit le 17 décembre]

You (saison 2) : 110 [soit le 30 décembre]

Le message a sans doute été supprimé car il donnait des informations pour l'heure confidentielles ou contenait quelques erreurs. Ce planning de publications semble néanmoins correspondre à la logique de diffusion de Netflix. Une confirmation de ces dates devrait bientôt apparaître sur les comptes Netflix dans les prochaines semaines.