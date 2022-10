Mylène Farmer : quelles sont ses étranges affiches dans le métro ?

Les fans de Mylène Farmer ne sont pas passés à côté de cette mystérieuse affiche placardée sur tous les murs du métro parisien. Cette affiche présente la chanteuse française en position quasi fœtale, sur fond noir. Ce qui a le plus fait parler, c'est que l'image ne possède aucune indication sur la motivation derrière cette campagne d'affichage.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de comprendre que l'affiche était destinée à promouvoir le prochain album de Mylène Farmer. Le prochain disque de la star française, intitulé L'Emprise, est prévu pour le 25 novembre, selon CNEWS. Mais l'affiche laissait peu de doute quant à son but. Le style graphique dans lequel est présentée la chanteuse est le même que celui du clip pour son dernier morceau sorti le 12 septembre : À tout jamais.



On sait dès à présent que la chanteuse française a collaboré avec plusieurs grands artistes français tels que Woodkid et AaRON, britannique avec le groupe de rock Archive et américain avec Moby.

Et avec l'album vient une tournée dans les plus grandes salles française, mais également suisse et belge. Au total, 12 dates ont été annoncées et plusieurs concerts affichent déjà complets. Cette tournée a fait beaucoup d'heureux après l'annulation du concert au Stade de France qui était prévu le 16 juin 2022.

