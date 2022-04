Mylène Farmer : le terrible événement qui l'a incitée à moins se montrer

Depuis plus de 20 ans, Mylène Farmer est une icône de la chanson française. Elle fascine son public, remplit les stades pour ses tournées, "tout en étant à la fois quelqu'un de très mystérieux et de très accessible", résume Flavie Flament dans Jour J.

"Le seul secret qui peut y avoir, c'est qu'elle n'a pas besoin de faire de promotion. Depuis 1986 et Libertine, elle n'a cessé de cartonner (...) donc du coup elle ne se livre pas beaucoup mais vous avez raison, elle n'est pas si mystérieuse que ça, car elle raconte toute sa vie dans ses chansons", lui répond Benoît Cachin écrivain et journaliste spécialiste de la chanson française, au micro de Jour J.



"Toutes ses émotions ont été mises en chansons, donc elle n'a pas besoin après de se mettre sur un divan le dimanche après-midi", ajoute-t-il. Plus encore, il affirme que ce sont les médias qui ont construit la légende de Mylène Farmer "sur son silence et sa rareté" sur la scène médiatique. .

L'assassinat de Jean-François Pigaglio

Mais, dans la vie et la carrière de Mylène Farmer, on sent qu'il y a eu un avant et un après 1991. Cette année-là, Jean-François Pigaglio, réceptionniste à la maison de disques Polydor, celle de Mylène Farmer est assassiné. Il avait refusé de donner l'adresse de la star à un homme et on dit que depuis ce drame, Mylène Farmer se fait beaucoup plus rare dans les médias.

"Oui, ça été vraiment un gros traumatisme pour Mylène et on serait traumatisé à moins. Ce jeune homme a tué le réceptionniste parce qu'il voulait absolument voir Mylène Farmer, ça a de quoi rendre fou, car elle n'y est pour rien", ajoute-t-il.

"Justement, on dit que ça l'a tellement marqué qu'à un moment donné elle s'est dit 'voilà, je vais moins me mettre en avant et peut-être moins susciter ces passions-là en vivant peut-être un peu peu plus recluse'", renchérit Flavie Flament dans Jour J. "Je pense que c'était surtout pour se protéger (qu'elle s'est mise en retrait, ndlr) parce qu'elle continue forcément à susciter des passions, c'est un truc que vous ne pouvez pas arrêter (...) et puis il y a des fous partout, des malades mentaux et ce pauvre réceptionniste, ça lui a coûté la vie", décrit encore Benoît Cachin. "Et je pense que vous avez raison, Mylène a surtout voulu se protéger, s'enfermer dans une bulle peut-être", conclut-il.

