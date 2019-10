Mort de Mac Miller : trois hommes inculpés pour meurtre

et AFP

publié le 03/10/2019 à 20:01

Rebondissement dans l'enquête sur le meurtre de Mac Miller. Trois hommes ont été inculpés mercredi 3 octobre par la justice américaine pour avoir fourni des médicaments contrefaits contenant du fentanyl au rappeur deux jours avant son décès.



Le fentanyl a fait l'objet d'une crise sanitaire majeure en Amérique du Nord avec pas moins de 20.100 décès en 2016. Utilisé à l'origine comme usage thérapeutique, ce produit a été largement détourné comme drogue et a causé la mort d'artistes célèbres : Prince, Tom Petty et Lil Peep. L'addiction du rappeur américain Mac Miller lui a également été fatale. Malcolm McCormick de son vrai nom, avait été retrouvé à son domicile de Los Angeles le 7 septembre 2018.

Or, selon TMZ.com, qui a pu consulter les documents du procès, Mac Miller avait commandé dix "bleues", soit de l'oxycodone, de la cocaïne et du Xanax, mais pas de fentanyl. Les pilules que l'artiste a reçues étaient en réalité contrefaites et contenaient du fentanyl en grande quantité.

"Au lieu de lui fournir de l'oxycodone authentique (...), Pettit est accusé d'avoir vendu à McCormick des pilules contrefaites contenant du fentanyl, un puissant opiacé de synthèse qui est cinquante fois plus puissant que l'héroïne", a expliqué le procureur Nick Hanna début septembre après l'arrestation du premier accusé. Trois hommes risquent la prison à perpétuité.