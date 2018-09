publié le 08/09/2018 à 13:38

Né à Pittsburgh (Pennsylvanie), Malcolm McCormick, de son vrai nom, a accédé à la célébrité en postant sa musique sur internet lorsqu'il était adolescent. Autodidacte, ses chansons comportaient un son minimaliste avec un rythme puissant rappelant les prémices du rap.



Dès ses 16 ans, Mac Miller produit et publie des mixtapes qu'il diffuse sur internet. En 2010 le jeune américain est enfin repéré. Il n'est âgé que de 18 ans lors qu'il signe avec son premier label. L'année suivante, Mac Miller sort une mixtape, Best Day Ever, qui le fera connaître dans le monde entier, porté par une chanson dont le thème est "devenir immensément riche" et qui, en guise de métaphore, s'intitule Donald Trump.

Le magnat de l'immobilier, devenu depuis le président des États-Unis, avait été flatté par cette chanson, tout en disant que les paroles étaient "un peu difficiles à comprendre". Donald Trump avait même qualifié Mac Miller de "nouveau Eminem", un autre rappeur blanc de premier plan.

Mais après l'entrée du milliardaire à la Maison Blanche, le musicien avait inversé le message de sa chanson et dénoncé vigoureusement le président lors de ses concerts.

Des problèmes d'addiction

Mac Miller a été en couple avec la chanteuse américaine Ariana Grande pendant deux ans, jusqu'à leur séparation en mai 2018. Peu après leur rupture, le jeune artiste avait été inculpé pour conduite sous l'influence de drogues ou d'alcool et délit de fuite, après un accident de voiture. Lors de son interpellation, il avait reconnu être dépendant à la combinaison de la prométhazine avec la codéine.



Le rappeur parlait ouvertement de ses problèmes d'addiction et avait confié à l'occasion de la sortie en août de son cinquième album enregistré en studio, Swimming, qu'il allait de mieux en mieux. "Est-ce que j'ai consommé des drogues? Oui. Mais suis-je un toxicomane? Non", avait-il dit au magazine Rolling Stone.



Mac Miller devait entamer une nouvelle tournée, dont la première date était fixée au 27 octobre à San Francisco. "Le spectacle sera spécial tous les soirs. Je souhaite que cela commence demain", avait-il tweeté dans la journée du jeudi 6 septembre. Le lendemain, Mac Miller était retrouvé mort dans sa chambre, victime d'une overdose.