Catherine Ringer:"on revendiquait un côté artisanal"

publié le 03/10/2019 à 12:30

Il y a 40 ans, la chanteuse Catherine Ringer faisait la connaissance du guitariste Fred Chichin et de cette rencontre allait naître l'un des groupes les plus originales, les plus créatifs de la scène française: les Rita Mitsouko ! Pour fêter cette anniversaire, Catherine Ringer a supervisé la réédition de tous les albums des Rita, en format vinyles et CD, ainsi que l’édition d'un best of 2 CD/DVD. Elle est l'invitée de Stéphane Bern pour retracer l'histoire du groupe mythique et parler de la tournée qu'elle a entamé le 21 septembre dernier au Luxembourg.

A ses côtés dans le studio: Marc Lavoine, grand fan des Rita Mitsouko, avec qui Catherine a chanté l'inoubliable tube Qu'est-ce que t'es belle en 1988 et le rappeur Oxmo Puccino.

Les Rita Mitsouko Crédit : RM

"Nés d’un intense mélange des genres et d’un robuste kamasutra de styles, LES RITA MITSOUKO ont, d’un coup d’un seul, souffert et bénéficié de leur environnement dans l’espace/temps franco-musical du début des années 80 : en dehors d’une poignée de rockers locaux plutôt courageux et d’artistes « new-wave » déjà astucieux, c’était, comme disait Coluche, une sorte de désert ! Donc tout y restait à inventer, ou presque : en 1981 et en politique générale, un certain Mitterrand s’y est collé, d’abord en majesté, et puis ça s’est détricoté… Mais en 1982, en un étrange cocktail d’art brut et de chanson pop, les RITA ont foncé têtes baissées par la fenêtre entrouverte, et si ça n’a pas fait mouche dès les premiers singles de cette année-là, un peu plus tard, avec « Marcia Baïla », on peut dire que ça l’a fait, oh oui, dans les grandes largeurs, en toutes audaces ( le sujet, son traitement osé ) et en toute beauté (mélodie gourmandissime, total panache des images). Un de ces succès raz-de-marée qui vous propulsent, sans escale, un artiste du quasi néant vers la stratosphère ! Et comme ils étaient deux, et ces deux là précisément, au lieu de s’étouffer de vaine gloire avec, ils s’en sont fait un talisman, un pacte entre eux et leur pratique de l’art, une perspective que le plus vaste public de 1984/85 reçut d’emblée comme une promesse tenable parce que dessus, d’abord, on y pouvait danser… et fallait voir un peu avec qui ?... Deux visages, deux silhouettes, une allure et une voix qu’on serait fier(e)s, longtemps, à notre tour, d’aimer et d’admirer…"

Rita Mitsouko Best of Crédit : RM

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Sandrine Sarroche, Marc Giraud et Patrice Carmouze !