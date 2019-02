Mort de Karl Lagerfeld : "c'était un artiste complet", dit Nathalie Rykiel sur RTL

publié le 19/02/2019 à 15:54

Le monde de la mode pleure l'une de ses icônes. Karl Lagerfeld est décédé à l'âge - supposé - de 85 ans, ce mardi 19 février. "C'était le dernier grand génie de la période Yves Saint-Laurent", estime sur RTL Nathalie Rykiel, fille de la créatrice Sonia Rykiel, qui connaissait bien le créateur.



"C'était un homme atypique, extraordinaire, bourré de talent, d'intelligence, de culture, un homme de son époque", loue-t-elle. À la fois créateur de mode, dessinateur et photographe, "c'était un artiste complet dans les disciplines qui l'inspiraient", affirme Nathalie Rykiel.

Elle souligne également l'énergie qui le caractérisait. "C'était quelqu'un d'infatigable, je pense qu'il ne dormait pas beaucoup. Il se levait très tôt, il voyageait énormément, il lisait beaucoup", D'autant plus qu'il s'occupait des collections de plusieurs maisons : Chanel, la maison Karl Lagerfeld, Fendi. Il s'intéressait beaucoup aussi aux jeunes créateurs, comme Jacquemus ou encore Eddy Slimane.

Karl Lagerfeld, la rock-star

Reconnaissable entre tous avec son look si particulier - lunettes noires, catogan, cheveux blancs, Karl Lagerfeld était une rock-star qui avait su se créer un personnage, et ce dès ses débuts. "Il adorait cette folie de la notoriété", raconte Nathalie Rykiel. "Il s'était forgé un personnage : cette façon de parler extrêmement de vite, ce débit" si particulier, poursuit-elle.



Elle rappelle également son caractère : "il pouvait être méchant, il cultivait ça", et il disait lui-même qu'il aimait les femmes méchantes. "Mais il était avant tout très généreux", dit-elle. "Il ne s'intéressait pas à l'argent car il avait la chance d'en avoir beaucoup", et lorsqu'il couvrait de cadeaux ses proches, il voyait les choses en grand.

> Portrait de Karl Lagerfeld, célèbre couturier décédé mardi 19 février 2019 Crédit Image : AFP | Crédit Média : RTL | Date : 19/02/2019