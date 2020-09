Harcourt et AFP

24/09/2020

C'était un amour aussi fulgurant et passionné qu'impossible. En 1949, dans le Paris d'après-guerre, Juliette Gréco n'a que 22 ans, mais elle est déjà la muse de Saint-Germain-des-Prés, figure de proue de la jeunesse intellectuelle. Miles Davis, Noir-Américain de 23 ans et trompettiste surdoué, révolutionne quant à lui le jazz.

La croisée des destins des deux jeunes gens s'est faite à Paris, au début du mois de mai 1949. Dans la France de l'après-guerre, et les caves du "Tabou", elle fréquente Sartre, Sagan et Boris Vian. Elle commence à chanter et joue déjà avec le mystère.

Dans cette France qui réapprend à vivre en paix, Miles Davis est venu jouer de la trompette. Il a commencé à l'âge de 13 ans et a déjà fréquenté les plus grands, de Dizzy Gillespie à Charlie Parker. Le concert de Miles, prévu le 8 mai, sera l'événement. Mais avant cela, il rencontre tout ce que Paris compte d'intellectuels. Foudroyé, un soir, par cette silhouette nocturne.

Elle ne l'oubliera jamais

Le noir est aussi la couleur de Miles Davis. Elle le fait assez souffrir aux États-Unis, où l'exclusion est encore permanente. Sartre va lui dire : "Elle te plait ? Épouse-la !" . "Je ne veux pas qu’elle soit malheureuse. Je me refuse à la condamner à vivre la vie d’une pute à nègre en Amérique", ui répondra-t-il. L'aventure va pourtant durer un mois seulement. Une éternité pour les amoureux Davis et Gréco.



Miles n'en revient pas de l'avoir séduit, elle trouve cela formidable. Saint-Germain-des-Prés, Montparnasse, une histoire d'amour parisienne dans les notes bleues d'une trompette. Miles a conquis Juliette, mais il ne l'épouse pas. "Je ne veux pas que tu souffres", lui dit-il avant de quitter la France.

Il a beau affirmer de sa voix cassée que la musique est son seul amour, il se sent presque en exil chez lui, aux États-Unis. Il va longtemps se fourvoyer dans la drogue et les excès. Juliette Gréco aussi connaîtra le chaos et la tentative d'en finir.



C’est un diamant brut, cette histoire, un truc brûlant Juliette Gréco dans une biographie. Partager la citation





Tous deux sont rattrapés par le souffle du succès, mais elle ne l'oubliera jamais et lui non plus. Quelques jours avant sa mort, en 1991, Miles Davis vient la voir à Paris. "Je voulais vous parler, lui dit-il. Une femme comme vous, de dos, dans la rue, n'importe où dans le monde, je saurai toujours que c'est vous", lui-dira-t-il. "C’est un diamant brut, cette histoire, un truc brûlant", résumera Gréco, dans une biographie.