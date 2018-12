Miles Davis "Je sniffais, je buvais, je commençais à me paralyser"

et Justine Vignaux

publié le 22/09/2018

Miles Davis a reçu sa première trompette à l'âge de treize ans. C'était son cadeau d'anniversaire....Il s'endormait avec elle, posait ses doigts sur les touches en imaginant des mélodies. Au matin, les notes lui venaient comme par enchantement...



Miles Dewey Davis, troisième du nom, n'a pas connu l'enfance miséreuse réservée aux Noirs Américains d'avant guerre. Pas de ghetto, pas d'abandon, pas de violence dans son histoire...Il grandit à Saint Louis, une ville marquée par les émeutes raciales, mais dans un quartier résidentiel où logent les Blancs. Les Davis font partie de la bonne bourgeoisie noire. Un père chirurgien dentiste réputé qui s'est fait une clientèle huppée. Une mère qui joue du piano et du violon, porte des manteaux de vison et une rivière de diamants...

Le jeune Miles Davis aurait dû être médecin, notaire ou professeur. Mais ce sont ses premiers professeurs de trompette, Elwood Buchanan ou Clark Terry, qui le fascinent. Miles Davis apprend la musique à la vitesse de la lumière...Tout juste adolescent et déjà une réputation de virtuose local...A 15 ans, il obtient sa première licence de musicien professionnel....

C'est l'époque où les big bands, et leurs musiciens de jazz en smokings assis derrière leurs pupitres, triomphent en Amérique...Partout où les big bands passent, des milliers de personnes dansent...Miles Davis est ébloui par ces spectacles...Il rêve d'en faire partie...Il bout d'impatience. Un soir, c'est l'orchestre de Billy Eckstine qu débarque à Saint-Louis avec son modern jazz...Mile Davis a tout juste 18 ans et on lui propose de remplacer au pied levé le troisième trompettiste, tombé malade...