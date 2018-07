publié le 29/01/2018 à 11:17

Depuis l'enterrement de Johnny Hallyday le 11 décembre dernier, les fans du chanteur affluent en nombre sur l'île de Saint-Barthélémy. Comme un pèlerinage, ils viennent au cimetière de Lorient pour se recueillir sur sa tombe et y déposer fleurs, bougies et autres messages personnels.



Parmi tous ces témoignages, une plaque commémorative a suscité la polémique. Déposée sur la tombe du chanteur lundi 22 janvier, on pouvait lire : "Pourquoi es-tu enterré à Saint-Barth ? Nous sommes persuadés que ce n'était pas ta volonté, tu aimais trop ton public… nous n'aurons jamais la réponse. Allez Johnny, on pense à toi. Merci pour le twist et le rock." D'après le magazine Voici, ce message mystérieux, probablement laissé par un fan, a désormais disparu.

Le choix du rockeur d'être enterré à environ 7.000 kilomètres de la France anime encore le débat. Si certains fans respectent la dernière volonté de l'artiste, d'autres ne comprennent toujours pas sa décision. Un étonnement partagé par des personnalités comme le maire de Ramatuelle, le chanteur Michel Polnareff ou même Sylvie Vartan, la première épouse de Johnny.

Un mois et demi après la disparition du chanteur, sa tombe est remise en état par les équipes de Laeticia Hallyday. Un membre de l'entourage pourrait être à l'origine du retrait de cette plaque.