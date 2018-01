publié le 04/01/2018 à 14:01

Un mois s'est écoulé depuis la mort de Johnny Hallyday. Emma Smet, petite-fille de "l'idole des jeunes", a adressé mercredi 3 janvier ses meilleurs vœux pour la nouvelle année à ses fans.



Sur son compte Instagram, la fille du chanteur David Hallyday et de la mannequin Estelle Lefébure publie un message émouvant en anglais accompagnée d'une photo rétro, où la jeune femme pose en maillot de bain. Elle explique que l'année passée "remplie de hauts et de bas" n'a pas été facile pour elle.

"Je tiens à remercier tout le monde, ma famille et mes amis qui m'ont aidée à traverser les moments difficiles. J'ai grandi, j'ai appris de mes erreurs, j'ai souri malgré les épreuves et j'en suis très reconnaissante aujourd'hui."

Emma se veut optimiste pour 2018 et ne donne qu'un seul conseil à ses fans. "Répandez l'amour, peu importe où vous êtes. Je vous souhaite tout le meilleur." Une semaine après le témoignage public du fils du chanteur, David, tout le clan Hallyday reste uni et soudé autour de Laetitia et de ses filles adoptives Jade et Joy.