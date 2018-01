Hélène Darroze donne des nouvelles de Laeticia Hallyday dans "C à Vous"

Hélène Darroze, grand chef cuisinier et jurée de l'émission "Top Chef"

publié le 24/01/2018 à 17:03

L'émotion est encore vive depuis la mort de Johnny Hallyday. Parmi les amis proches du chanteur, Hélène Darroze s'est exprimée mardi 23 janvier sur l'état moral de Laeticia Hallyday sur le plateau de C à Vous. Cette dernière s'est éloignée des médias, préférant se reposer avec ses filles Jade et Joy à Los Angeles.



Assis à la table d'Anne-Élisabeth Lemoine, le jury de l'émission Top Chef, dont fait partie Hélène Darroze, venait présenter la neuvième saison. Alors que la jurée évoquait les nouveautés du concours, elle est interrompue par la journaliste Marion Ruggieri, qui en profite pour lui demander des nouvelles de Laeticia Hallyday.



"Elle va comme elle peut aller. Elle est à son image. Elle est comme il a été dans la maladie, courageuse, digne... mais c’est pas facile", répond brièvement la cheffe. La chroniqueuse s'adresse ensuite à Jean-François Piège, juré de l'émission et proche de la famille Hallyday. Mais le chef cuisinier, ému, préfère ne pas s'étendre sur le sujet.

Présente lors de l'hommage national à l'église de la Madeleine et à Saint-Barthélémy, Hélène Darroze est une amie proche du couple. Elle est la marraine de leur seconde fille adoptive Joy et a créé la fondation "La Bonne Étoile" avec Laeticia, qui vient en aide aux enfants malades au Vietnam.

