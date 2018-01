publié le 16/01/2018 à 21:33

Un mois s’est écoulé depuis la mort de Johnny Hallyday et les hommages de la famille s’enchaînent. Après ses enfants David et Laura, et sa petite-fille Emma, son ex-femme Sylvie Vartan a annoncé, via son service de presse lundi 15 janvier qu’elle lui rendra hommage lors d’un concert au Grand Rex le 16 mars prochain.



"Ce concert comportera une large séquence nostalgie, en hommage à Johnny Hallyday et leurs tendres années", indique l'entourage de la chanteuse dans un communiqué. Après le Grand Rex en mars, l’icône yéyé se produira en Europe de l'Est et au Japon avant d'entamer une tournée cet été en France.



"Comme toute la France, mon cœur est brisé", avait déclaré à l’AFP Sylvie Vartan début décembre, après le décès de Johnny Hallyday dont elle a été la première épouse et avec qui elle a eu leur fils David, né en 1966. "J'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer", avait-elle ajouté.

Sylvie Vartan s'était dite "triste" que le chanteur soit inhumé sur l’île de Saint-Barthélemy, "si loin de nous tous qui l’aimions tant".