Nathalie Baye rend hommage à Johnny Hallyday et France Gall

publié le 10/01/2018 à 01:24

Une photo vaut parfois mille mots. Un mois après le décès de Johnny Hallyday, dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier, son ancienne compagne Nathalie Baye sort de son silence. Elle s'exprime deux jours seulement après la mort de la chanteuse France Gall, survenue le dimanche 7 janvier. Et c'est sur son compte Instagram que l'actrice a décidé de rendre hommage à ses deux proches disparus, en postant un cliché rare et plein de tendresse.



On peut y voir, attablés autour d'un repas, Nathalie Baye, Johnny Hallyday, France Gall et son compagnon Michel Berger, ainsi que le journaliste Pierre Lescure, fondateur de Canal +. Derrière eux se tiennent Pauline et Raphaël, les enfants de France Gall et de Michel Berger, et Laura Smet, fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday. Une assemblée souriante et présidée par France Gall, qui fait le V de la victoire.

Nathalie Baye a accompagné cette photo d'un message court, disant simplement : "Tendres années...", avant d'adresser un mot à tous ceux qui ont pensé à elle ces dernières semaines. "Je tiens à vous remercier pour vos messages qui m'ont fait chaud au cœur. Heureuse année à vous tous", écrit-elle sur son compte Instagram.