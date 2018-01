publié le 08/01/2018 à 15:22

Une photo souvenir pleine de nostalgie. C'est à travers cette publication que Laura Smet s'est exprimée samedi 6 janvier pour rendre hommage à son père, disparu il y a déjà un mois.



Sur son compte Instagram, l'actrice publie une ancienne photo d'elle bébé, dans les bras de "l'idole des jeunes". Une complicité qui se lit sur leurs visages, comme en témoigne son message d'amour pour son père.

"Il est la personne que j'aime le plus et je ferai tout pour le rendre heureux de là où il est. Il est la force incarnée, l'humilité sans limite, et son sourire illuminait mon monde entier... Mon papa que j'aime."

L'actrice âgée de 34 ans souhaite aussi ses meilleurs vœux pour l'année 2018 à ses fans et les remercie pour leurs messages qui l'ont "énormément touchée". Après les témoignages de son fils David et de sa petite-fille Emma, le clan Hallyday reste uni en mémoire de l'homme qu'ils ont tant aimé, comme des millions de Français.