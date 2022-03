Il ne cache pas son émotion. Jean-Pierre Foucault s'est dit "très triste" en apprenant le décès de Jean-Pierre Pernaut, ce mercredi 2 mars, à l'âge de 71 ans.

"Ce soir, la France est veuve", déclare le célèbre animateur dans RTL Soir. Jean-Pierre Foucault évoque le lien unique qu'avait ce monument de la télévision, cette figure des journaux télévisés de TF1, avec les téléspectateurs.

"Je dis souvent que le Français, en regardant le journal de Jean-Pierre Pernaut, avait l’impression de se reconnaître et de se voir. Jean-Pierre, c’était le miroir de la France et des Français", estime l'ancien présentateur de Qui veut gagner des millions ?

Jean-Pierre Foucault se souvient parfaitement de la dernière fois qu'il a vu le journaliste. Et pour cause. Le 11 décembre dernier, Jean-Pierre Pernaut était le président du jury de l'élection de Miss France 2022. Il était faible en raison de son cancer du poumon qu'il avait annoncé dans les médias, dont RTL, un mois auparavant.

"Hanté" par son dernier souvenir

"Lorsqu’il est monté sur scène lors des répétitions. Je l’ai vu un peu trébucher, être fatigué. Je lui ai dit 'Tu ne veux pas plutôt rester à ta table ?'. Il a dit 'Non pas du tout'. Il balayait d’un revers sa maladie. Il était persuadé que ce combat, comme tant d’autres, il le gagnerait également. Hélas, il ne l'a pas gagné", confie Jean-Pierre Foucault.

Et d'ajouter : "Quand on s’est salué le soir de Miss France, je ne savais pas que c’était la dernière fois. C'est une image qui me hante. Je me dis pourquoi on n’a pas pris le temps d’aller boire un verre, de manger un morceau. Mais c’est souvent ainsi. On ne sait pas que c'est la dernière fois".