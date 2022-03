Mort de Jean-Pierre Pernaut : "C'était un colérique gentil et tendre", dit Claire Chazal sur RTL

"Je suis extrêmement choquée et peinée." Dans RTL Soir, Claire Chazal a rendu un vibrant hommage à Jean-Pierre Pernaut, monument de la télévision, décédé ce mercredi 2 mars à l'âge de 71 ans.

L'ancienne présentatrice des journaux télévisés de la Une, très émue, a salué la mémoire de celui qui a été son "compagnon quotidien de travail et d’amitié" pendant pas moins de 25 ans. Celui avait qui elle a "passé tellement de moments".

Sur RTL, Claire Chazal évoque un "journaliste passionné par son métier qui savait s’adresser aux téléspectateurs". Selon elle, Jean-Pierre Pernaut avait su tisser un lien spécial avec le public car "il avait parfaitement compris la sensibilité des téléspectateurs, ce qu’ils attendaient. Lui, qui venait d’Amiens, connaissait cette France profonde, que ses reporters parcouraient tous les jours. Il savait restituer la réalité de cette société."

Les téléspectateurs le plébiscitaient, l’aimaient. Je crois qu’il les aimait lui-même Claire Chazal à propos de Jean-Pierre Pernaut

Jean-Pierre Pernaut était exigeant et avait un fort caractère. "C’était quelqu’un d’irruptif, confie Claire Chazal. Il avait un caractère extraverti et n'avait pas sa langue dans sa poche. Il exigeait beaucoup de ses journalistes. Mais il aimait ses journalistes, donc personne ne lui en voulait. C’était un colérique gentil, passionné et tendre."



"Les téléspectateurs le plébiscitaient, l’aimaient. Je crois qu’il les aimait lui-même, ajoute l'ancienne présentatrice vedette du JT. Il aimait ces Français qui habitaient en régions, qui avaient parfois une vie simple. Les téléspectateurs lui étaient très fidèles. C’était vraiment une histoire d’amour."