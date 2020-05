publié le 29/05/2020 à 10:30

"Je pense que c'est important de lui rendre hommage et de dire à quel point on l'aimait. J'ai perdu un ami, un grand frère, un aîné... On était excessivement différents, raconte Michel Boujenah. On avait un lien très fort qui ne peut se résumer à la Méditerranée. C'était le plaisir de rire ensemble".

L'humoriste de 67 ans a raconté sur l'antenne de RTL la première rencontre entre lui et l'inventeur du stand-up à la française, Guy Bedos, dont le décès a été annoncé le 28 mai 2020. "La première rencontre c'est un festival de théâtre organisé à Nanterre avec des étudiants où il était la grande vedette et moi je participais avec ma troupe. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui faisait du stand-up et qui improvisait avec une telle habileté. C'était aussi les premières conférences de presse où il était aussi militant politique violent, sans concession. Ça m'avait fait rire et ça m'avait bouleversé".

Pour Michel Boujenah, Guy Bedos était souvent incompris par une partie de la presse et des critiques qui mélangeaient souvent l'homme et ses personnages. "Il était d'une tendresse, d'une attention..., insiste l'humoriste. Il était aussi tendre qu'il pouvait être féroce sur la politique. Il était proche des gens, aimant avec sa famille, plein d'empathie (...). Son humour partait toujours d'une indignation. Ses personnages, il les défendait et il les détruisait. Son sketch sur le racisme à propos de Marrakech, ça avait fait beaucoup de bruit.... Les gens ont dit qu'il était raciste. C'est complètement idiot ! Il dénonçait le racisme avec une violence incroyable. Beaucoup mieux que beaucoup de discours intellectuels."

> Sophie Daumier et Guy Bedos "Les vacances à Marrakech" | Archive INA