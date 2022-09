Alors que "London Bridge" s'achève avec les funérailles d'Elizabeth II, c'est un autre moment essentiel de la monarchie qui démarre ce lundi 19 septembre : l'accession de Charles III au trône. Un épisode préparé lui-aussi de longue date et baptisé opération "Spring Tide" (marée de printemps). Ce processus de transmission a débuté dès la mort d'Elizabeth II, le 8 septembre, et en parallèle des commémorations de la défunte.

Après s'être adressé à la Nation et avoir rencontré lors d'une première audience privée la Première ministre Liz Truss, Charles III est officiellement devenu le nouveau souverain pendant le Conseil d'accession à St James's Palace, à Londres le 10 septembre. Le nouveau monarque a alors a alors visité chaque pays de son Royaume, en se rendant successivement en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles, pendant que le Royaume pleurait Elizabeth II.

Une fois les funérailles passées, ce 19 septembre, le nouvel évènement de la monarchie britannique sera donc le Couronnement de Charles III. La tradition veut en effet que chaque monarque, et chef de l'Eglise Anglicane, prête serment devant la nation et devant Dieu. Les détails de ce nouveau rendez-vous majeur pour la monarchie sont spécifiquement prévus par l'opération "Golden Orb".

Aucune date n'a encore été publiquement évoquée, même si les festivités supervisées par le Prince Charles lui-même, devraient être plus courtes et beaucoup moins onéreuses que celles de la reine Elizabeth II. Cette cérémonie religieuse qui verra Charles III ainsi que Camilla couronnés roi et reine consort dans Westminster Abbey, ne devrait ainsi par avoir lieu avant plusieurs mois.

