publié le 26/06/2019 à 12:21

"Vous avez été nombreux à me demander à quelles compétitions internationales j'allais participer cette année, et il n'y a aucun de vous qui a suggéré que peut-être, je n'en irais à aucune." C'est en ces termes que Vaimalama Chaves, Miss France 2019, a expliqué à ses fans sur le compte Twitter officiel du Concours qu'elle ne serait pas en lice pour Miss Monde et Miss Univers. Mais pourquoi a-t-elle pris une décision aussi radicale ?



La raison avancée par la Miss est qu'elle ne pourrait, pour rien au monde, rater la préparation des candidates qui se fera pour l'édition 2020 à Tahiti, sa terre natale. "Pour vivre la vie que vous voulez avoir, il faut savoir renoncer à ce que vous ne voulez pas et moi, je veux être ici", a-t-elle confirmé dans un sourire loin d'être forcé.

Une phrase plus énigmatique fait suite à ce discours plutôt convaincant : "Je choisis la Polynésie au détriment de Miss Univers ou Miss Monde, quelle que soit la date à laquelle ça aura lieu et ça n'a rien à voir avec qui que ce soit, c'est moi." Si on ne doute pas de l'importance de la transmission aux yeux de la Miss 2019, son verdict - et le prétexte de l'emploi du temps - semble un peu trop gravé dans le marbre. Rassurez-vous tout de même, l'hexagone sera tout de même représenté par les deux dauphines 2019 : Lauralyne Demesmay et Ophély Mézino.

