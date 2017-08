Qui est Aurore Kichenin, qui représentera la France au concours Miss Monde ?

publié le 07/08/2017 à 11:28

Elle a raté de peu le sacre de Miss France mais les compétitions de beauté ne s'arrêtent pas pour autant. Le comité Miss France a dévoilé samedi 5 août qu'Aurore Kichenin, première dauphine de Miss France 2017 se rendra en Chine pour concourir au titre de Miss Monde. La jeune femme de 22 ans marche ainsi dans les pas d'Iris Mitteneare, Miss Univers 2017, en se lançant dans les compétitions internationales.



Aurore Kichenin est pourtant arrivée dans le milieu des Miss un peu par hasard. En 2014, poussée par un ami, elle se présente à l'élection Miss Palavas. "Ce n'était pas un rêve de petite fille", avouait-elle à propos des concours de beauté, "mais depuis que je suis dedans, j'y ai pris goût et c'est devenu un rêve de jeune fille."

Après avoir fait une pause pour "prendre du recul", elle retente l'expérience des concours de beauté. Une décision payante puisqu'elle réalise un parcours presque sans faute : après avoir été élu Miss Montpellier puis Miss Languedoc-Roussillon 2016, elle arrive seconde au concours Miss France et assiste au sacre d'Alicia Aylies.

Elle souhaite travailler dans le tourisme

Avant de se lancer dans les concours de beauté, la jeune femme d'origine réunionnaise a validé un BTS Tourisme, avant d'étudier en troisième année de licence LEA (Langues Étrangères Appliquées), spécialité portugais. Ces choix d'études convergent vers un seul objectif : travailler, à terme, dans le tourisme.

Aurore Kichenin, Miss Languedoc-Roussillon Crédit : Capture Instagram Aurore Kichenin

Son expérience de Miss lui a d'ailleurs été très utile pour sa carrière à venir : "J’étais très réservée. Avec la médiatisation, on doit prendre la parole en public, se mettre en avant, cela m’a beaucoup apporté."

Un engagement pour l'écologie

Aurore Kichenin est passionnée d'arts plastiques, de cuisine et de sport : elle pratique notamment l'aquabike et le fitness. La jeune femme est également engagée dans l'association des Képis Pescalune, qui lutte contre le diabète. Elle est également très sensible aux questions de l'écologie et de l'environnement, témoignant à plusieurs reprises de l'importance qu'elle porte au développement solidaire et durable.



Si la jeune femme sort victorieuse du concours Miss Monde, le 18 novembre prochain, elle serait la troisième française a s'illustré dans cette compétition, après Denise Perrier en 1953 et Marine Lorphelin, Oremière dauphine en 2013.

Séance de dédicaces pour le calendrier des miss et sportifs du Sud en faveur de la recherche contre le diabète #dedicaces #pourlabonnecause #miss #sportifs #mobilisés <3 Une publication partagée par Aurore Kichenin (@aurorekicheninoff) le 13 Nov. 2016 à 4h20 PST