publié le 23/11/2017 à 08:58

Iris Mittenaere va rendre son écharpe de Miss Univers. Dimanche à Las Vegas, l'élection de Miss Univers 2018 marque la fin d'une année chargée pour la Française, qui va retrouver une vie normale. "Entre mon année de Miss France et celle de Miss Univers, ça fait deux ans que je porte une écharpe et une couronne et j'aspire à faire mes propres choix, faire ce que j'ai envie de faire. Prendre des vacances par exemple", explique-t-elle à France Bleu Nord.



Dès la semaine prochaine, Iris Mittenaere sera de retour en France. "Je vais passer tout mon mois de décembre à Paris, où j'ai déjà plein de travail qui m'attend. J'ai déjà beaucoup de rendez-vous pour travailler avec des marques", précise la Nordiste, qui aimerait "pourquoi pas faire de la télévision, comme Camille Cerf", Miss France en 2015 et originaire de la même région.

Retrouver sa famille fait aussi partie de ses priorités. "Je vais revenir chez ma maman dans les Flandres à Steenvorde pour les fêtes. Ça me manque beaucoup, le mauvais côté de cette année a été l'éloignement de ma famille, ça a été dur de rater les fêtes de famille. Et ça fait deux ans que je n’ai pas fêté mon anniversaire chez moi", regrette Iris Mittenaere, qui fêtera ses 25 ans le 25 janvier prochain.