Laury Thilleman admise aux urgences après une chute à vélo

publié le 14/08/2019 à 21:05

Vacances mouvementées pour l'ancienne Miss France. Laury Thilleman s'est retrouvée aux urgences après une chute à vélo dans les Alpes-de-Haute-Provence mardi 13 août. La jeune femme s'est blessée au coude alors qu'elle se promenait en pleine nature avec sa famille et son compagnon Juan Arbelaez.

Miss France 2011 s'est affichée tout sourire, allongée sur un brancard montrant son bras ensanglanté sur Instagram, "grosse frayeur et 5 points de suture plus tard", peut-on lire. "Un immense merci aux pompiers de Thoard et au personnel des urgences de Digne pour leur réactivité et leur prise en charge. Encore une fois j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai rien de cassé et c'est le plus important", a-t-elle ajouté.

En juin dernier, Laury Thilleman avait déjà été admise aux urgences pour un œdème de Quincke (gonflement de la peau au niveau de la tête et du cou) et avait également partagé sa mésaventure sur les réseaux sociaux. Elle avait profité de son histoire pour sensibiliser ses abonnés à se faire prendre en charge rapidement s'ils étaient confrontés à la même situation. "Ça peut tous nous arriver, c'était la première fois pour moi et je saurai comment agir les prochaines", avait-elle déclaré.

Laury Thilleman montrant sa blessure au coude sur Instagram Crédit : Instagram de Laury Thilleman

Le message de remerciement de Laury Thilleman après son admission aux urgences Crédit : Instagram de Laury Thilleman