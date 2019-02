Camille Cerf traitée de "grosse" à côté d'Iris Mittenaere

publié le 27/02/2019 à 10:58

Actuellement en vacances à Dubaï avec Iris Mittenaere, Camille Cerf a publié une photo de leurs looks sur Instagram. Si la plupart des commentaires sous le cliché sont plutôt bienveillants et flatteurs, une internaute lui écrit "Tu fais grosse à côté d'elle." Un commentaire que l'ancienne Miss France a tenu à partager avec ses abonnés et auquel elle a décidé de réagir.



"Je ne comprendrai décidément jamais la cruauté de certains. Il faut arrêter, vraiment ... Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Mais ce genre de commentaire fait toujours mal au cœur" a déclaré la jeune femme. Critiquée sur son poids suite à sa participation à l'émission The Island diffusée sur M6, elle avait déjà réagi : "Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps qu'aujourd'hui. Alors oui j'ai de la cellulite, oui on ne voit pas mes abdos, et oui je mets du 38 voire même du 40. Tout ça pour vous dire que la beauté n'est pas une question de chiffres. L'important c'est d'apprendre à s'aimer. Alors aimez-vous".

On appelle ces attaques sur le physique du body shaming. Un phénomène dont sont victimes de nombreuses personnalités mais aussi l'ensemble des internautes sur les réseaux sociaux.

Camille Cerf défend la confiance en soi

Face aux propos blessants qu'elle reçoit, la jeune femme de 24 ans a décidé de livrer un message sur la confiance en soi . Elle a invité les femmes à ne pas perdre confiance en elles à cause de ces remarques désobligeantes et humiliantes.



"Quand je reçois ce genre de message, dans un premier temps, ça me blesse, puis je pense à toutes ces personnes, qui sont plus complexées ou qui ont plus de formes que moi. Et quand j'y pense, ça me révolte ! Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ce que vous devez être ! Ce que vous êtes vous appartient et vous seul pouvez choisir", a-t-elle martelé.