Miss France : l'élection va-t-elle être reportée ?

publié le 05/11/2020 à 16:00

L'élection Miss France 2021, prévue le 12 décembre prochain au Puy-du-Fou est-elle en danger ? Le voyage de préparation des Miss régionales en Guadeloupe, qui devait se faire en novembre, a été annulé et la situation sanitaire du pays laisse craindre le pire pour la tenue même du concours.

Sylvie Tellier et ses équipes travaillent d'arrache-pied pour maintenir l'élection nationale et poursuivre les élections régionales en respectant les contraintes sanitaires : sans public, avec le respect des gestes barrières, et des tests pour toutes les candidates.

La présidente du comité Miss France semble optimiste pour la suite. "On étudie toutes les possibilités qui nous sont offertes à l’heure actuelle", explique-t-elle dans une interview accordée aux journaux régionaux de l'Est de la France, dont le Dauphiné Libéré. Tout en sachant qu'aucune hypothèse n'est exclue, y compris celle d'un report…

Une élection à huis clos est logiquement à l'étude. Mais ce n'est pas l'option que Sylvie Tellier préfère. "Une élection à huis clos serait très compliquée pour les jeunes femmes : on sait à quel point le public dégage une énergie nécessaire pour elles". Surtout quand il y a leurs proches dans l'assistance. "La priorité, c’est d’offrir à toutes les candidates un point final à cette aventure", a-t-elle déclaré.