Miss France 2021 : qui est Louisa Salvan, Miss Nouvelle-Calédonie 2020 ?

publié le 02/11/2020 à 19:26

À 19 ans, Louisa Salvan a été élue Miss Nouvelle-Calédonie lors de la cérémonie du 31 octobre dernier à Païta. Elle succède ainsi à Anaïs Toven et représentera la Nouvelle-Calédonie lors de la finale de Miss France 2021, le 12 décembre prochain au Puy du Fou.

Comme le précise La 1ère, Louisa Salvan est étudiante en première année d'une licence en sciences de la vie et de la Terre à l'université de Nouvelle-Calédonie. Au micro de la Radio Rythme Bleu, Louisa Salvan explique qu'elle veut devenir "professeure des écoles" et confie qu'elle rêve de devenir Miss Nouvelle-Calédonie depuis qu'elle est toute petite : "Je me levais le matin plus tôt pour regarder Miss France en direct". Louisa Salvan est aussi "une passionnée d'équitation", mais elle a arrêté les concours pour poursuivre ses études et son autre passion qu'est la danse.

Pour son élection, elle a choisi de représenter l'association La Bande à Nounou, pour "contribuer à la recherche de familles pour les animaux errants ou maltraités en Nouvelle-Calédonie", explique-t-elle dans son portrait filmé par le Comité de Miss Nouvelle-Calédonie. "Je compte y aller à fond, aller jusqu'au bout et faire le plus de choses possible cette année", explique-t-elle après son sacre au micro de la chaîne Open TV.