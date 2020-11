Miss France 2021 : qui est Coralie Gandelin, Miss Franche-Comté 2020 ?

publié le 05/11/2020 à 06:25

La Franche-Comté participera bien, après quelques rebondissements, à la grande finale de Miss France 2021. Dans un premier temps, c'est Anastasia Salvi qui avait été élue. Mais, quelques jours après son élection, celle-ci a annoncé qu'elle jetait l'éponge. Anastasia Salvi a été poussée vers la sortie après la réception par le comité Miss France de photos artistiques où elle apparaissait partiellement dénudée.

C'est donc sa première dauphine, Coralie Gandelin qui a pris la suite de Miss Franche-Comté 2020 et que le public découvrira lors de la grande finale le 12 décembre prochain au Puy du Fou. En 5ème année d'études vétérinaires, Coralie Gandelin, 23 ans, est originaire de La Chailleuse, une commune dans le Jura, comme le précise France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Fille d'un agriculteur et d'une mère infirmière, elle confie que sa madeleine de Proust est "l'odeur du foin coupé au printemps" et est fière de ses racines jurassiennes : "Le Jura, c’est ce qui m’a construit, c’est là où j’ai grandi. Toute ma famille vient d’ici. Je me rappelle des trails, des pique-niques", rapporte France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Avec son sacre, Coralie Gandelie espère offrir au public une autre vision de la ruralité. "Le confinement a peut-être permis de se rendre compte qu’il y avait une super qualité de vie à la campagne. J'ai envie de profiter de cet effet de mode pour délivrer des messages sur la ruralité. Sans toutefois être cataloguée", explique-t-elle ainsi dans les colonnes de L'Est Républicain.