Miss France 2021 : qui est Héléneschka Horth, Miss Guyane 2020 ?

publié le 03/11/2020 à 06:35

Héléneschka Horth est en route pour la finale de Miss France 2021. La jeune femme de 23 ans a été éluée Miss Guyane 2020 lors de la soirée du 31 octobre 2020. Elle succède à Dariane Abe et représentera la Guyane lors de la finale de Miss France, le 12 décembre prochain au Puy du Fou.

Titulaire d’un Bachelor en Business & Management, Héléneschka Horth a obtenu ensuite son premier emploi en tant que chargée de communication et marketing. La 1ère précise qu'elle a terminé major de sa promotion de l'École de Commerce de Guyane en juin dernier.

Plus encore, la jeune femme a révélé qu'elle avait hésité à reprendre la compétition pour l'écharpe et la couronne de Miss Guyane, après l'annulation de la première élection. "J'étais à une période de ma vie où tout changeait. J'ai commencé à travailler récemment et en même temps j'avais aussi d'autres envies et j'hésitais beaucoup à participer au concours", explique-t-elle ainsi sur le plateau de Guyane La 1ère. Une belle suite de parcours pour Héléneschka Horth qui s'est auparavant décrite comme une personne timide : "Mes proches ont constaté un réel changement chez moi (...), ça permet de réaliser de nouvelles opportunités et cela va m'ouvrir des portes".

"Dans un premier temps j'envisage au niveau personnel de pouvoir porter au plus haut tout ce qui touche aux produits naturels", explique encore Héléneschka Horth dans les domaines "de la cuisine et de la cosmétique", afin de montrer qu'on peut "consommer différemment".