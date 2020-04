publié le 24/04/2020 à 12:02

Contrairement à ce qui avait pu être évoqué au début de la crise du coronavirus, le règne de Clémence Botino, Miss France 2020, ne sera pas prolongé. L'information a été révélée par Sylvie Tellier, la présidente du Comité Miss France dans un entretien pour Le Républicain Lorrain.

"Le règne de Miss France 2020 ne sera pas prolongé", confie Sylvie Tellier au Républicain Lorrain avant de poursuivre : "Je ne veux pas entendre qu’on va être confinés jusqu’en décembre ! La prochaine élection de Miss France 2021 n’est pas reportée, mais elle sera différente. On fera des aménagements évidents. Les seules fois où Miss France a été annulé, c’était pendant la guerre. J’espère qu’au mois de septembre, on ne sera plus en guerre comme le dit notre président. Et si on n’est plus en guerre, il n’y a pas de raison que l’élection soit annulée."

"Pour la période de mars/avril, on a reporté les élections départementales qui étaient possibles de reporter sur l’été ou début septembre avant des élections régionales fin octobre. Pour ceux qui ont leurs élections régionales plus tôt, les départementales au préalable ont été remplacées."

Trouver des solutions pour Miss France 2021

En effet, pour l'édition 2021 du concours, les sélections se font par vidéos. Les candidates peuvent envoyer une présentation de 3 minutes au comité de Miss France. Elles sont ensuite envoyées aux délégués de Miss France, qui "peuvent faire une pré-sélection sous forme de casting", poursuit Sylvie Tellier. Les futures sélectionnées peuvent d'ailleurs compter sur une aide en or pour leurs présentations : "On a mis en place un système de tuto avec Clémence Botino (Miss France 2020) qui explique aux jeunes femmes comment on peut déposer sa candidature".

Et comment se passera la suite des élections régionales ? "Le but est qu’on les perturbe le moins possible, même si elles seront en petit comité. On étudie aussi un système de vote en ligne. On va donner la possibilité aux gens de voter à distance. On creuse toutes les pistes et on essaye d’être le plus créatif possible", précise Sylvie Tellier.

Pour ce qui est du traditionnel voyage des Miss avant la soirée de la finale, qui se déroule chaque année en décembre, elle explique : "On avait en projet de l’organiser en Guadeloupe car cela reste la France, on va voir si ce genre de déplacement est possible. Sinon, peut-être qu’on le fera en métropole, ce sera une façon de changer, ce sera autre chose".