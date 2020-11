Miss France 2021 : qui est Séphorah Azur, Miss Martinique 2020 ?

publié le 07/11/2020 à 10:05

Il aura fallu trois participations à Séphorah Azur pour réaliser son rêve de Miss Martinique. La jeune femme de 23 ans a été élue le 24 octobre dernier lors d'une cérémonie à huis clos, organisée dans un hôtel de Fort-de-France. Séphorah Azur succède ainsi à Ambre Bozza et participera à la grande finale de Miss France 2021, le 12 décembre prochain au Puy du Fou.

"Ma persévérance m’a permis d’atteindre mon premier objectif, celui de représenter notre belle Martinique. Les mots me manquent pour exprimer ma joie, ma fierté et ma reconnaissance envers vous qui me soutenez depuis le début", a expliqué Séphorah Azur à ses abonnés sur Instagram avec une photo où elle porte la couronne et l’écharpe de Miss Martinique.

Séphorah Azur a un "but simple : c'est représenter la Martinique au mieux en décembre prochain", explique-t-elle après son sacre sur le plateau de Vià ATV. Pour se faire, la candidate originaire de la commune de Schoelcher est en pleine "préparation physique, culture générale, élocution", poursuit-elle.



Séphorah Azur étudie actuellement pour devenir "psychologue pour enfants ou dans le domaine de l'immigration". Elle très engagée pour les enfants en difficulté, car elle a "réalisé en grandissant que j'étais dans un milieu très privilégié avec ma famille qui me soutient tout le temps, explique-t-elle. J'ai eu des soins à profusion, mais je réalise que ce n'est pas la même chance pour tous les enfants". Son but est de créer une association en Martinique en partenariat avec un foyer pour aider les enfants en difficulté et développer des ateliers pour les aider.