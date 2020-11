Miss France 2021 : qui est Anlia Charifa, Miss Mayotte 2020 ?

publié le 08/11/2020 à 11:30

La finale de Miss France 2021 a désormais toutes ses candidates. Miss Mayotte 2020 a été élue dans la nuit du 7 au 8 novembre 2020, lors d'une cérémonie à huis clos. La couronne et l'écharpe ont été remporté par Anlia Charifa, qui représentera donc Mayotte lors de la finale du concours, le 12 décembre prochain au Puy du Fou. Anlia Charifa, 23 ans, succède à Eva Labourdère.

Comme l'a confié au micro de Mayotte la 1ère, c'est la deuxième fois qu'Anlia Charifa se présentait au concours de Miss Mayotte. En 2019, elle avait fini première dauphine. En master de marketing digital, Anlia Charifa explique aussi qu'elle s'est réorienté en "master création audiovisuelle". La jeune femme de 23 ans confie aussi qu'elle a pris "une année de césure", pour "se consacrer" à la Mayotte et au développement de son environnement.



"On dit souvent de moi que je suis une femme déterminée. Quand j'ai fini première dauphine l'année dernière, je trouve que c'est une leçon de vie parce que j'ai pris de la maturité (...) J'ai appris à devenir la meilleure version de moi-même et c'est cette confiance en soi que j'ai envie de faire partager aux femmes mahoraises, parce que nous sommes des femmes battantes, intelligentes, et c'est cette que j'ai envie de représenter aujourd'hui", poursuit Anlia Charifa.