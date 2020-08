publié le 23/08/2020 à 00:02

Trois clichés, seins nus maquillés avec une technique de body painting pour une campagne contre le cancer du sein. C’est ce qui a poussé la société Miss France à écarter Anaelle Guimbi du concours de Miss Guadeloupe.

“Le comité Miss Guadeloupe a reçu une dénonciation concernant les photos de cette jeune femme”, a expliqué la présidente de la société Miss France, Sylvie Tellier : “Et même s'il est évident que ces photos n'ont rien d'obscène ou d'érotique, nous avons appliqué le règlement pour éviter toute procédure à l'encontre de l'association de Guadeloupe”.

Sylvie Tellier s'est dite "désolée et attristée de cette situation" et a dénoncé "une société de la dénonciation" où "tout va trop vite", y compris des "accusations mensongères de racisme sur les réseaux sociaux". "Il est évident que cette jeune femme n'a pas participé à des photos vulgaires" et que la "cause est belle" mais "on ne peut pas faire d'exception”, a-t-elle souligné.

La principale intéressée a quant à elle accepté cette décision. Ces photos "s'avèrent contraires aux valeurs de Miss France. Les règles sont ce qu'elles sont, je m'incline, mais je continuerai toujours à défendre les valeurs qui me sont chères comme ce combat contre le cancer du sein", a soutenu Anaelle Guimbi sur son compte Instagram.