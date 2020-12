Miss France : date, candidates, jury… Tout savoir sur l’édition 2021

publié le 18/12/2020 à 09:11

Initialement prévue au 12 décembre, l'élection de Miss France 2021 a été décalée en raison du confinement et aura bien lieu ce samedi 19 décembre au Puy-du-Fou. Cette année, le célèbre concours sera exceptionnel à plusieurs titres, d'abord parce qu'il se déroule dans un contexte de pandémie inédit et donc la préparation a été bien différente des autres années. Et enfin parce que le concours Miss France, en cette année 2020, fête ses 100 ans d'existence. Les festivités seront donc très particulières.

Mais revenons au contexte épidémique. La préparation du concours a été très perturbée, à commencer par le voyage traditionnellement effectué par les miss régionales avant le jour J. En raison de l'impossibilité de se déplacer, les 29 candidates ont été rassemblées depuis fin novembre, à Versailles, dans un palace luxueux, avec pour but de les isoler de toute possibilité de contamination à la Covid-19.

Elles sont donc isolées et testées régulièrement. Quant à la cérémonie, elle se déroulera donc au Puy-du-Fou, sans public, avec uniquement les 400 personnes nécessaires à son déroulement, précise l'organisation.

29 candidates

Cette année, toujours à cause de la pandémie, il n'y aura pas 30 candidates comme les années précédentes, mais 29. La crise sanitaire n'a pas permis l'organisation d'une élection régionale en Polynésie, qui ne sera donc pas représentée cette année.

Comme chaque année, les Miss ont dû plancher sur leur célèbre test de culture générale depuis Versailles où elles séjournent. Les résultats ont été annoncés le 8 décembre dernier par Sylvie Tellier et c'est Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne (et sœur de Marine Lorphelin) qui a eu la meilleure note avec un beau 17,5/20. Les Miss ont également participé à plusieurs ateliers et visité la cité médiévale du Puy-du-Fou.

#MissFrance2021 De beaux moments partagés avec les faucons pour nos candidates dans la cité médiévale du @PuyduFou ✨



📷 Sipa pic.twitter.com/DTID52CBCl — Miss France (@MissFrance) December 9, 2020

Jury 100% Miss France

Pour le centenaire du concours, le jury de cette édition 2021 sera entièrement composé d'anciennes Miss. Comme l'indique le comité Miss France dans son communiqué officiel, "issues de toutes les générations, les neuf jurées auront pour mission d’aider les Français à départager les 29 candidates au titre de Miss France 2021".

Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016) va ainsi présider le jury composé de Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (Miss France 1980), Nathalie Marquay (Miss France 1987), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Élodie Gossuin (Miss France 2001 et Miss Europe 2001) et enfin Flora Coquerel (Miss France 2014).