publié le 12/12/2020 à 08:10

Pour cette année exceptionnelle dans l'histoire de Miss France, qui fête son centenaire, la compétition accueille un jury inédit. Comme l'a annoncé le comité il y a quelques semaines, il va être composé à 100% d'anciennes Miss avec neuf anciennes candidates "issues de toutes les générations".

Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016) va donc présider le jury composé de Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (Miss France 1980), Nathalie Marquay (Miss France 1987), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Élodie Gossuin (Miss France 2001 et Miss Europe 2001) et enfin Flora Coquerel (Miss France 2014).

Ensemble, elles devront sélectionner la prochaine Miss France qui succédera à Clémence Botino, lors de la grande finale organisée au Puy du Fou, le 19 décembre prochain.