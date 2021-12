Miss France 2022 : qui est Cécile Wolfrom, Miss Alsace, sacrée deuxième dauphine ?

La 3ème marche du podium du célèbre concours Miss France revient à Miss Alsace. Ce samedi 11 décembre, Cécile Wolfrom a été sacrée deuxième dauphine de Diane Leyre, Miss Île-de-France devenue Miss France 2022. Elle fait mieux que sa prédécesseure Aurélie Roux, qui avait été élue troisième dauphine d'Amandine Petit l'année dernière.

La jeune femme de 23 ans, originaire de Strasbourg, a été élue Miss Alsace le 10 octobre dernier face à 19 autres prétendantes. Comme le rapportent nos confrères de L'Internaute, Cécile Wolfrom a un profil studieux, puisqu'elle effectue sa sixième année d'étude en pharmacie et souhaite intégrer en parallèle une école de commerce. "J'aimerais créer ma propre entreprise, mon industrie de cosmétiques écoresponsables et biologiques avec une production 100% française", avait-elle notamment confié à TV Mag.



En dehors des études, Miss Alsace 2021 est amatrice de sport et surtout de tennis et complète son profil parfait avec ses passions pour le piano et la pâtisserie. En tant que deuxième dauphine de Diane Leyre, Miss Île-de-France, sacrée ce samedi, Miss Alsace terminer derrière Miss Martinique et précède ainsi Miss Tahiti et Miss Normandie.