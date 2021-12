Miss France 2022 : comment les gagnantes gèrent-elles leur notoriété ?

À l'issue du concours ce samedi 11 décembre, la nouvelle Miss France deviendra instantanément une personnalité publique. À l'image d'Amandine Petit, Miss France 2021, qui compte par exemple 592.000 abonnés sur Instagram.

Les candidates, depuis leur élection en région, sont déjà plus exposées. Les internautes y vont de leurs commentaires et pronostics. Estelle Sabatier est la responsable communication de la société Miss France. Elle est aussi "chaperonne" des Miss. "C'est pas évident", reconnaît-elle au micro de RTL. "Quand on est une personnalité publique, on est sujet aux critiques, qu'elles soient bonnes ou négatives".

Cette ancienne miss Bretagne est à leurs côtés et leur prodigue aussi des conseils pour gérer une notoriété pas toujours facile à assumer. "Le conseil qu'on leur donne c'est de rester dans leur bulle, d'être concentrée, ne pas regarder les commentaires et de vraiment se fier à ce qu'elles ressentent", explique Estelle Sabatier. "C'est une génération très impliquée dans les réseaux sociaux et elles les manipulent très bien. On les laisse faire, c'est ça aussi Miss France, c'est avoir une certaine spontanéité sur les réseaux sociaux, les médias ou ailleurs. On les laisse s'exprimer comme elles le souhaitent".