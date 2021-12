Miss France 2022 : Diane Leyre, Miss Île-de-France est élue

Et c'est l'Île-de-France qui l'emporte ! Diane Leyre, Miss Paris âgée de 24 ans puis élue Miss Île-de-France 2021, a remporté la couronne de Miss France 2022 dans la nuit du 11 au 12 décembre 2022 à Caen. C'est Miss Martinique qui est sa dauphine. Du haut de ses 1,77 m, Diane Leyre avait songé s’inscrire au concours Miss France dès sa majorité mais son père l’en avait dissuadée. Il souhaitait qu'elle termine ses études. "Il a eu totalement raison car, à 18 ans, je n’aurais pas été capable de le faire. Aujourd’hui, je viens avec beaucoup plus de choses à raconter, une tête plus lourde et des épaules plus carrées". Cette sagesse s'est avérée payante.

Diane Leyre se dit bavarde et spontanée mais aussi têtue. Lors de sa présentation elle a voulu casser le cliché parisien rappeler à de nombreux français qu'ils sont souvent, d'une façon ou d'une autre, de passage par l'Île-de-France. Une région que l'on adopte souvent, alors "adoptez-moi... pour un an", a-t-elle demandé, confiante, micro à la main.

Miss Martinique, Miss Alsace, Miss Île-de-France, Miss Normandie et Miss Tahiti étaient les cinq finalistes du concours Miss France 2022. Elles ont toutes remportées des cadeaux pour être arrivées à ce point de la compétition comme un iPhone 13 Pro, une paire d’Airpods, des montres ou encore une année de soin beauté.

La nouvelle Miss France a remporté une pluie de cadeaux elle-aussi. En plus de tous les cadeaux précédents, l'héritière d'Amandine Petit a remporté une voiture électrique e-2008 offerte par Peugeot, un MacBook Pro 16 pouces, elle disposera de la mise à disposition d’un showroom complet de créations haute couture Une Robe Un Soir pour s'habiller lors de ses nombreuses obligations, un coiffeur mis à disposition par Saint Algue pour gérer ses apparitions publiques, un appartement de fonction à Paris durant son année de règne et, bien sûr, la couronne de son sacre et une parure de bijoux offerts signés Mauboussin. Mais le plus grand des cadeaux sera certainement la notoriété qui va de pair avec le titre Miss France. Mannequinat, carrière médiatique ou artistique... Les exemples de réussite sont nombreux.