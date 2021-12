Miss France 2022 : qui sont les 15 Miss sélectionnées à mi-parcours

Elles étaient 29 et elles ne sont plus que 15. Mais le sort de ces Miss était déjà scellé il y bien longtemps. En effet, une présélection en interne est effectuée par le jury et le comité Miss France avant qu'on ne demande leurs avis aux téléspectateurs le jour de la grande finale.

Après quelques tableaux sur le thème des comédies musicales, un défilé en costume régional et un autre en maillot de bain, les Miss Tahiti, Côte d'Azur, Martinique, Pays de la Loire, Normandie, Languedoc-Roussillon, Rhônes-Alpes, Lorraine, Réunion, Alsace, Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France, Guyane, Corse et Aquitaine ont été sélectionnées.

Les autres candidates pourront se consoler avec quelques cadeaux. Chacune des 29 candidates à l'élection Miss France 2022 recevra les présents suivants : un iPad et un abonnement annuel offerts à TV Magazine, quatre montres Festina, une robe de soirée de Nicolas Fafiotte, une trousse complète de maquillage Sothys, un manteau, une marinière et une robe Armor Lux, deux tenues de sport Le Coq Sportif, des maillots de bain, des casquettes et des tenues balnéaires offerts par Hateia, Soraya, Ocean Couture, Calarena, Sloggi, Rasurel, des produits solaires et des soins Corine de Farme, des produits capillaires Saint Algue, un kit de voyage Maison Drouault, une doudoune Jott, une robe de soirée Pronuptia et une paire de lunettes de soleil Quay Australia. Les 5 finalistes et la gagnante auront encore plus de cadeaux...